Kaymakam Alibeyoğlu Öğretmenlerle Buluştu
29 dakika önce
Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan üniversiteye hazırlık kurslarında görevli öğretmenlerle bir araya geldi.
Güroymak
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan üniversiteye hazırlık kurslarında görevli öğretmenlerle bir araya geldi.
Alibeyoğlu, Kaymakamlık
Toplantı Salonu'nda bir araya geldiği öğretmenlerle söz konusu kursların durumu ile ilgili değerlendirmede bulundu.
Toplantıda, öğrencilerin başarı ve motivasyonlarını arttırmak, üniversiteye yerleşmelerini sağlamak ve gerekli desteklerin verilmesi, kurslarda rehber öğretmenlerin görevlendirilmesi, üniversiteyi kazanma bilincini uyandırılması, kursların verimliliğinin arttırılması gibi konular ele alındı.
Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdür Vekili Keziban Erdem, Şube Müdürü Tekin Kocaman ve kurs öğretmenleri katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:45 Kaynak: AA
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