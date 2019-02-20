Son Dakika Haberleri: Kaymakam Alibeyoğlu Öğretmenlerle Buluştu

Kaymakam Alibeyoğlu Öğretmenlerle Buluştu

29 dakika önce

Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan üniversiteye hazırlık kurslarında görevli öğretmenlerle bir araya geldi.

Kaymakam Alibeyoğlu Öğretmenlerle Buluştu, System.String[]
Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan üniversiteye hazırlık kurslarında görevli öğretmenlerle bir araya geldi.

Alibeyoğlu, Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda bir araya geldiği öğretmenlerle söz konusu kursların durumu ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Toplantıda, öğrencilerin başarı ve motivasyonlarını arttırmak, üniversiteye yerleşmelerini sağlamak ve gerekli desteklerin verilmesi, kurslarda rehber öğretmenlerin görevlendirilmesi, üniversiteyi kazanma bilincini uyandırılması, kursların verimliliğinin arttırılması gibi konular ele alındı.

Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdür Vekili Keziban Erdem, Şube Müdürü Tekin Kocaman ve kurs öğretmenleri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:45 Kaynak: AA

Kaymakamlık, Güroymak, Eğitim
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