Kaymakam Alkal'dan Rektör Uzun'a ziyaret

Bartın'ın Ulus İlçesi Kaymakamı Anıl Alkal, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'u makamında ziyaret etti.



Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Uzun, Kaymakam Alkal'a yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.



Ulus Meslek Yüksekokulu bünyesinde bölgenin dinamikleri ve şehrin gelişimini dikkate alarak açılan programlarda kaliteli bir eğitim verildiğinin altını çizen Rektör Uzun, iç ve dış paydaşların katkılarıyla hep daha iyisini hedeflediklerini aktardı.



Alkal ise yakın ilgileri dolayısıyla Rektör Uzun'a teşekkür etti. - BARTIN