Kaymakam Alkan'dan hasta ziyareti
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Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan, günlük çalışma temposu içerisinde, ilçe halkının sorunlarını paylaşmak adına hasta ziyareti gerçekleştiriyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:40 Kaynak: İHA
Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan, günlük çalışma temposu içerisinde, ilçe halkının sorunlarını paylaşmak adına hasta ziyareti gerçekleştiriyor. Alkan, kaymakamlıktan emekli olan Hakkı Uluçay'ı evinde hasta yatağında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Hasta Uluçay ve yakınları ile bir süre sohbet eden Kaymakam Alkan'a Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Seval Arslan ve Osmancık Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Gürer'de eşlik etti. - ÇORUM
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