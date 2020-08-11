Kaymakam Alkan; "Sert önlemler alacağız" - Son Dakika

Kütahya'nın Gediz ilçesindeki basın mensupları Kaymakam Hakan Alkan'ı makamında ziyaret etti.

Gündeme dair önemli açıklamalar yapan Kaymakam Alkan, son günlerde ilçe merkezinde artış gösteren Korona virüs vakalarıyla ilgili olarak sert önlemler alacaklarını maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlara ceza uygulanacağı bilgisini verdi.

Son günlerde Gediz'de vaka sayılarının arttığını ve vatandaşların maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralları konusunda daha itinalı olması gerektiğini dile getiren Gediz Kaymakamı Hakan Alkan "Sosyal hayatın artmasıyla da vaka sayılarımızda biraz artış var. Sosyal hayatımızı, ekonomimizi, düğünlerimizi devam ettirelim diyoruz. Gediz'de vatandaşlarımız genel anlamda bu kurallara uydu, fakat uymayan da bir kesim var. Bu nedenle vaka sayılarımızda artış oldu. Biz kimseye ceza yazmak istemiyoruz. Hiçbir iş yerini kapatmak istemiyoruz" dedi.

Temizlik, maske ve mesafe kurallarının pandemi ile mücadelede en önemli unsurlar olduğunu kaydeden Kaymakam Alkan, "Bütün vatandaşlarımızdan bu kurallara uymalarını rica ediyoruz. Bu mücadeleyi hep birlikte yaptığımız sürece başarı sağlayabiliriz. Sadece denetim birimlerimizin yapacağı denetimlerle bu sorunun üstesinden gelemeyiz hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Temennimiz bu süreci daha iyi bir noktaya taşıyabilmek" diye konuştu. - KÜTAHYA