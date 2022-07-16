Son dakika haber... KAYMAKAM, ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIRKEN ÇARPTIĞI MUHAMMED'İN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU - Son Dakika
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Son dakika haber... KAYMAKAM, ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIRKEN ÇARPTIĞI MUHAMMED'İN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

16.07.2022 21:45

Son dakika gelişmesine göre BATMAN'ın Gercüş İlçesi Kaymakamı Server Sinanoğlu, kullandığı resmi araçla, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammed Çelik'e (13) çarpıp, ardından başka bir araca çarptı.

BATMAN'ın Gercüş İlçesi Kaymakamı Server Sinanoğlu, kullandığı resmi araçla, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammed Çelik'e (13) çarpıp, ardından başka bir araca çarptı. Talihsiz çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, 27 promil alkollü çıkan kaymakam ise tutuklandı.

Kaza, dün öğleden sonra Bismil ilçesi kırsal Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Gercüş İlçesi Kaymakamı Server Sinanoğlu, kullandığı resmi araç ile trafik ışıklarından yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammed Çelik'e çarptı. Kontrolden çıkan araç daha sonra kırmızı ışıkta duran başka bir araca çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Muhammed Çelik ile diğer aracın sürücüsü, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Muhammed Çelik'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilirken, Kaymakam Server Sinanoğlu'nun ise yapılan muayene ve alınan kan örneklerinde 27 promil alkollü olduğu belirlendi. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaymakam Sinanoğlu, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' ve 'Alkollü araç kullanarak kasten trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçlarından 10 yıla kadar hapis istemiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, kazada yaşamını yitiren Muhammed Çelik'in ailesini ziyaret ederek, taziyelerini iletti.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... KAYMAKAM, ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIRKEN ÇARPTIĞI MUHAMMED'İN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... KAYMAKAM, ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIRKEN ÇARPTIĞI MUHAMMED'İN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU - Son Dakika
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