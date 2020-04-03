Kaymakam Almalı, virüs tedbirleriyle ilgili esnafı denetledi - Son Dakika

Düziçi İlçe Kaymakamı Mutlu Almalı, Korona virüs (Kovit-19) tedbirleri kapsamında ilçe esnafını denetledi ve bilgilendirmede bulundu.



Düziçi İlçe Kaymakamı tarafından çarşı esnafına yönelik yapılan denetlemelere, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Soner Çerçi de eşlik etti. Korona virüs (Kovit-19) tedbirleri dolayısıyla, vatandaşların yoğun alışverişte bulunduğu ekmek fırınları, market ve manavlar denetlenerek, burada çalışan personellerin ve alışveriş yapan vatandaşların uyması gereken kuralların bilgilendirmesi yapıldı.



Düziçi İlçe Kaymakamı Mutlu Almalı, "Sizlerin sağlığı, güveni ve huzuru bizim için her şeyden önce gelir. Bunun için bugün bazı fırın, manav ve marketleri denetlemeye çalıştık. Vatandaşlarımız, alışveriş yapmadan önce esnaf arkadaşlarımızdan eldivenleri talep edip, öyle alış veriş yapmalarını önemle arz ediyoruz. Mümkün olduğunca alış veriş yaparken sosyal mesafeyi korumaya özen gösterelim. Biraz sabır ve gayret ile bunun üstesinden geleceğiz inşallah" dedi. - OSMANİYE