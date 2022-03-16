Kaymakam Alpay'dan jandarma personeline başarı belgesi - Son Dakika
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Kaymakam Alpay'dan jandarma personeline başarı belgesi

16.03.2022 17:22
Kaymakam Alpay'dan jandarma personeline başarı belgesi

Çorum ili Osmancık ilçesi Kaymakamı Ayhan Akpay, 109 kilo 720 gram uyuşturucu madde ele geçiren jandarma personelini başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Çorum ili Osmancık ilçesi Kaymakamı Ayhan Akpay, 109 kilo 720 gram uyuşturucu madde ele geçiren jandarma personelini başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde 25 Şubat 2022 tarihinde düzenlenen operasyonda, 109 kilo 720 gram kilo uyuşturucu madde ele geçirilmişti. Operasyonla ilgili Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, başarılı jandarma personelini, Osmancık Jandarma Komutanı J. Üsteğmen Nuri Uyar ile birlikte makamına davet ederek tebrik etti.

Kaymakamlık makamında askeri personel ile bir araya gelen Kaymakam Akpay, 109 kilo 720 gram uyuşturucu madde ele geçirilmesinde ve şüphelisinin yakalanmasında göstermiş oldukları üstün gayret ve özverili çalışmalarından dolayı İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuri Uyar, J. Asb. Üçvş Murat Öksüz, J. Asb. Kd. Çvş, Eray Akdüne ve J. Uzm. Çvş Hasan Hüseyin Dağdelen'i tebrik ederek başarı belgesi takdim etti. - ÇORUM

YORUMLAR
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İlk yardım çantasından uyuşturucu çıktı İlk yardım çantasından uyuşturucu çıktı 1 haftada 5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi 1 haftada 5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Uyuşturucu, Jandarma, Hisarcık, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaymakam Alpay'dan jandarma personeline başarı belgesi - Son Dakika


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