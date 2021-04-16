Kaymakam Alpay esnafı ve pazaryerini denetledi - Son Dakika

Kaymakam Alpay esnafı ve pazaryerini denetledi

AYDIN - Aydın'ın Sultanhisar ilçe Kaymakamı Furkan Alpay, Kovid-19 salgını nedeniyle artan vakalara karşı önlem alınması kapsamında ilçede kurulan pazaryerini ve ilçe esnafını ziyaret ederek hem vatandaşı uyardı, hem de alınan tedbirleri yerinde inceledi.

Sultanhisar Kaymakamı Furkan Alpay, haftada bir gün Cuma günleri kurulan ilçe pazarını ziyaret etti. Pazaryerindeki tezgahları tek tek dolaşan Kaymakam Alpay, alıcı ve satıcılarla bol bol sohbet ederek salgın hastalıkla ilgili olarak maske, mesafe ve hijyen konularında dikkatli olmalarını tavsiye etti. Vatandaşların tedbirlere harfiyen uyduğunu gözlemleyen Kaymakam Alpay, pazaryerinde gezen yaşlı bir adamın kullandığı maskenin eski ve yıpranmış olduğunu görünce görevlilerden maskenin yenilenmesini ve yedek maske verilmesini istedi. Yaşlı vatandaşla bir süre sohbet eden Kaymakam Alpay, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından da eksiklerinin giderildiği yaşlı şahsın Ramazan ayını kutladı.

Beraberinde Sultanhisar İlçe Emniyet Amiri Talet Afşar ve zabıta görevlileri ile birlikte pazaryerini gezmeyi sürdüren Kaymakam Alpay, bir tezgahtaki şekerlemelere bakan küçük kıza ve kardeşine şekerleme satın aldı. Daha sonra ilçedeki işyeri ve dükkanları da gezerek tedbirler konusunda uyarılarda bulunarak vatandaşların Ramazan Ayı'nı kutladı.