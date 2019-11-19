Son Dakika Haberleri: Kaymakam Alper Taş'dan köy ziyaretleri
Son Dakika Güncel Kaymakam Alper Taş'dan köy ziyaretleri - Son Dakika

Kaymakam Alper Taş'dan köy ziyaretleri

6 saat önce

Çıldır Kaymakamı Alper TAŞ beraberinde İlçe Jandarma Komutanı ve kurum amirleri ile birlikte Övündü, Akdarı, Kenardere, Akçil ve Sabaholdu köylerine ziyarette bulundu.

Kaymakam Alper Taş'dan köy ziyaretleri, System.String[]

Çıldır Kaymakamı Alper TAŞ beraberinde İlçe Jandarma Komutanı ve kurum amirleri ile birlikte Övündü, Akdarı, Kenardere, Akçil ve Sabaholdu köylerine ziyarette bulundu.


Kaymakam TAŞ gittiği köylerde vatandaşlar ile bir araya gelerek sohbet edip sorun ve taleplerini dinleyerek notlar aldı.


Göreve başladığı günden bugüne kadar sorunları yerinde inceleyerek tespit eden Çıldır Kaymakamı Alper Taş İlçeye bağlı çeşitli köyleri ziyaret ederek gerekli önemlerin bir an önce alınması için notlar aldı. Her köyde kendisi ile görüşmek isteyen vatandaşları dinleyerek sorunlar ve taleplerle ilgili notlar aldı.


Köy ziyaretlerinden memnuniyetini dile getiren Kaymakam Taş "Köylerimize hizmet götürürken, vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile hareket ediyoruz. Vatandaşlarımızın refah ve mutluluk içerisinde hayatlarını sürdürebilmeleri için bütün kamu çalışanları olarak çalışıyoruz. Köy gezilerimizi sürdürerek, bütün köylerimizin sorunlarını yerinde tespit edip çözüm üretmeye devam edeceğiz. Ziyaret ettiğimiz köylerde sıcak ve samimi tavırlar sergileyerek bizleri konuk eden vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - ARDAHAN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 08:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD, Türkiye dahil 3 ülkenin vatandaş ve şirketlerine yaptırım getirdi
Trafik Kanunu değişiyor: Emniyet Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri İçişleri Bakanlığına geçecek Ordu'nun cevizli helvasını yiyen kışın üşümüyor Olay e-Devlet üzerinden ortaya çıktı! Turkcell 'yanlışlıkla' binlerce kişiyi abone yapmış

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 15:42:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Alper Taş'dan köy ziyaretleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]