Son Dakika Haberleri: Kaymakam Altay köylü vatandaşlarla aşure etkinliğinde buluştu
Son Dakika Güncel Haber

Kaymakam Altay köylü vatandaşlarla aşure etkinliğinde buluştu

1 saat önce

Devrek Kaymakamı Ümit Altay köylü vatandaşlarla aşure programında bir araya geldi.

Kaymakam Altay köylü vatandaşlarla aşure etkinliğinde buluştu, System.String[]

Devrek Kaymakamı Ümit Altay köylü vatandaşlarla aşure programında bir araya geldi.


Zonguldak'ın Devrek İlçesine bağlı Müfettişler Köyü'nde yıllardır devam eden aşure programı bu yılda coşkulu bir şekilde devam ederek ilçe protokolünü ve misafirlerini ağırlamanın gururunu yaşadı. Atalarından yadigar olarak kalan adetlerini kesintisiz olarak devam ettirmeye çalıştıklarını ifade eden ve ilçe köylerinin tek kadın muhtarı unvanına sahip köy muhtarı Şengül Geldi," Atalarımızdan kalan aşure adetini yıllardan bu yana devam ettirmekteyiz. Amacımız hem çevre köylerdeki eş dostlarla irtibatı koparmamak hem de adetlerimizin devamını gelecek kuşaklara aktararak bu geleneğin devam etmesini sağlamaktır. Köyde yaşayan kadınlarımızın destekleri ile iki kazan aşure pişirdik aşurenin yanında da misafirlerimize çeşitli ikramlarımız da oldu emeği geçen ablalarıma ve kardeşlerime buradan teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.


Devrek'te ki görevine yeni başlayan ve ilk köy ziyaretini Müfettişler Köyüne gerçekleştiren Kaymakam Ümit Altay hayata geçirilen etkinlikten dolayı muhtarı ve vatandaşları tebrik ederken," Öncelikle vatandaşlarımızın Muharrem ayını tebrik ediyorum. Güzel ve sürdürülmesi gereken bir adet emeği geçenleri tekrar tebrik ediyor, sıcak ilgilerinden dolayı muhtarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Düzenlenen programa; Kaymakam Ümit Altay, Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ile çok sayıda vatandaş katıldı - ZONGULDAK

Zonguldak, Devrek, Altay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oğlu yemeği beğenmeyince kendini balkondan aşağı attı
Alex Morgan'dan Ronaldo için şok sözler: Gerçek yüzünü kimse bilmiyor Terörle mücadele gazisine asfalt dayağı İşe gitmeyen kadın, evinde 50 yerinden bıçaklanmış halde bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 16:39:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Altay köylü vatandaşlarla aşure etkinliğinde buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]