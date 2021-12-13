Kaymakam Altınöz' den Kendir Fabrikasına Ziyaret - Son Dakika
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Kaymakam Altınöz' den Kendir Fabrikasına Ziyaret

13.12.2021 20:17
Kaymakam Altınöz' den Kendir Fabrikasına Ziyaret

Kaymakamımız Sn. Ali Cemal Altınöz, ilçemizde faaliyete geçirilmesi planlanan ve çalışmaları devam eden Kendir Fabrikası üretim alanlarında incelemelerde bulundu.

Kaymakamımız Sn. Ali Cemal Altınöz, ilçemizde faaliyete geçirilmesi planlanan ve çalışmaları devam eden Kendir Fabrikası üretim alanlarında incelemelerde bulundu. Kendir Fabrikası işletme sahibi Ümit Yetişir' e ziyarette bulunarak işletme hakkında bilgi aldı.

Gümüşhacıköy' de Kendir; 1970'li yıllara dek tarlalarımızın bir köşesinde ekilmekte ve dokuma ihtiyacı giderilmekteydi. Gümüşhacıköy'de Dünyanın en iyi lif kenevir tohumu üretilmiştir.

Hafifliği, dayanıklılığı ile dekorasyonda ve ayakkabı sektöründe kullanılan kendir ipi dayanıklılığı ile de tercih edilmektedir. Öyle ki Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethi sırasında Haliç'ten gemilerin kızaklarla çekildiği urganların yapımında da kendir ipi kullanılmıştır. Kaymakam Altınöz; ne yazık ki coğrafya ve tarih sayfalarından silinme tehlikesiyle karşı karşıya kalmış olmasından dolayı, fabrika sahibi Ümit Yetişir' i bu hizmetten dolayı kutladığını ifade ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kaymakam Altınöz' e, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Celal Eker ve İlçe Kaymakamlık Proje ekip üyesi Sedat Çin eşlik etti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Kaymakam Altınöz' den Kendir Fabrikasına Ziyaret - Son Dakika

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