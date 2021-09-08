Kaymakam Altınöz'den şehit ailelerine ziyaret - Son Dakika

Gümüşhacıköy Kaymakamı Ali Cemal Altınöz şehit ailelerini ziyaret etti.

Altınöz, beraberinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Fatih Bayram ile 1998 yılında Van'ın Çatak ilçesinde Şehit düşen Barış Çemrek ve 15 Temmuz şehidi Ümit Çoban'ın ailelerini ziyaret etti.

Şehit aileleriyle sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinleyen Altınöz, şehit yakınlarına kapılarının her zaman sonuna kadar açık olduğunu söyledi.

Kaymakam Altınöz, şehit ailelerine yönelik ziyaretlerin devam edeceğini belirtti.

Ziyaretten memnuniyet duyan şehit yakınları da Altınöz'e teşekkür etti.