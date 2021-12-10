Kaymakam Altınöz Öğlen Yemeğinde Öğrencilere Konuk Oldu.

Kaymakamımız Sn. Ali Cemal Altınöz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Gültekin, İlçe Müftümüz Ayrancı ve okul müdürleri ile beraber Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini ziyaret edip öğlen yemeğinde öğrencilerle bir arada oldu.

Yemekte öğrencilerle sohbet eden kaymakamımız, Okullara sık sık ziyaretler gerçekleştirdiğini belirterek ziyaretlerin amacı okullarımızı, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi yakından tanıyıp sorunlarına çözüm bulmaktır. Bu günde sizinle öğlen yemeğinde bir arada olmak istedik. Sizler bize devletimizin emanetisiniz. Her türlü sorununuzda yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim. Kapımız sizlere her zaman açık. Bizim sizden beklentimiz sadece derslerinizi çok iyi çalışmanızdır, ifadelerinde bulundu.

Kaymakamımız Altınöz ve İlçe Müdürümüz Gültekin öğrencilerin beklentileri ve sorunları hakkında bilgi alarak idarecilere gerekli talimatları verdi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.