Kaymakam Altınpınar'dan Yerel Gazetelere Ziyaret
5 dakika önce
Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle ilçedeki yerel gazeteleri ziyaret etti.
Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle ilçedeki yerel gazeteleri ziyaret etti.
Altınpınar, gazeteciliğin fedakarlık ve sorumluluk isteyen zor şartlarda yapılan önemli bir meslek olduğunu belirtti.
Altınpınar, "Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, vatandaşın en doğal hakkı olan zamanında doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak milletin vicdanına ses olmaktadır. Gazeteciler, ilçenin sosyal, kültürel ve ekonomik yönden gelişerek kalkınmasına önemli katkılar sağlamakta. Görev gereği bir anlamda kamu hizmeti ifa eden değerli basın çalışanlarımızın gününü kutluyorum." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:14 Kaynak: AA
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