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Kaymakam Altuntaş'tan şehit ailelerine ziyaret

2 saat önce

Taşova Kaymakamı Talha Altuntaş, 15 Temmuz Şehitler Haftası dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.

Kaymakam Altuntaş'tan şehit ailelerine ziyaret, System.String[]
Taşova Kaymakamı Talha Altuntaş, 15 Temmuz Şehitler Haftası dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.
Altuntaş, 1992 yılında Diyarbakır Silvan'da şehit düşen jandarma er İdris Bolat ve 2016 yılında Hakkari Yüksekova'da şehit olan polis memuru İdris Bolat'ın Karamuk köyünde yaşayan ailelerine ziyarette bulundu.
Ailelerle sohbet eden Altuntaş, Türk milletinin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlere minnet borçlu olduklarını vurguladı.
Türk milletinin var olma mücadelesinden her zaman başarıyla çıktığına işaret eden Altuntaş, "Bu başarının yegane sahibi, vatanseverliğiyle gurur duyduğumuz gazi ve şehitlerimizdir. Bizler şehitlerimize borcumuzu çocuklarımıza güçlü bir Türkiye bırakarak ödeyeceğiz. 15 Temmuz'da ülkemizin geleceği için mücadele veren şehit ve gazilerimizi de rahmet ve şükranla anıyoruz. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve metanet diliyorum." dedi.
Altuntaş'a ziyaretlerinde İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ömer Altun, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Polat, Gençlik Merkezi Müdürü Sercan Şenel eşlik etti.
Altuntaş, Taşova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:00 Kaynak: AA
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