Kaymakam Altuntaş'tan şehit ailelerine ziyaret

Taşova Kaymakamı Talha Altuntaş, 1992 yılında İstanbul'da şehit olan astsubay İbrahim Torun ve 1994 yılında Van'ın Erciş ilçesi Tendürek kırsalında şehit olan er Adil Doğan'ın ailelerini ziyaret etti.



Altuntaş, ailelere başsağlığı dileyerek bir süre sohbet etti.

Türk milletinin birlik ve bölünmez bütünlüğünün en büyük kanıtının bu topraklar için canını feda eden şehitler olduğunu anlatan Altuntaş, "Devletimiz ve milletimiz şehitlerimizin emanetlerine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecek. Sizlerin hizmetinizdeyiz, bu vesileyle vatandaşımızın güvenliği, ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canını feda etmiş kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.

Ziyarette Kaymakam Altuntaş'a, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ömer Altun, Emniyet Müdürü Yılmaz Polat, İlçe Müftüsü Mahmut Bektaş da eşlik etti.