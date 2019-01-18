Kaymakam Arabacı'dan Güreşçilere Ziyaret
1 saat önce
Gümüşhacıköy Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, güreş müsabakalarında başarılı olan sporcuları ziyaret etti.
Gümüşhacıköy
Kaymakamı Mehmet Deniz
Arabacı, güreş müsabakalarında başarılı olan sporcuları ziyaret etti.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde spor salonunda antrenman yapan güreşçileri ziyaret eden Arabacı, İlçe Müdürü Necmi Kılıç ve antrenör Ziya Kambur'dan bilgi aldı.
Her branşta spora verilen öneme değinen Arabacı, daha iyi başarılar elde edilmesi için kaymakamlık olarak gerekeni yaptıklarını söyledi.
Spora verilen desteğin meyvelerinin elde edilen derecelerle alındığını dile getiren Arabacı, "Ülkemiz genelinde ve dünya çapında yapılan müsabakalara katılarak dereceler elde eden sporcu kardeşlerimizi kutluyorum. Aldıkları derecelerle bizleri çok mutlu ettiler. İlçemizi temsil eden kardeşlerime başarılar diliyorum." dedi.
Arabacı, öğrencilerin yetiştirilmesinde katkısı bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Necmi Kılıç ile antrenör Kambur'a da teşekkür ederek, güreşçilere çeşitli hediyeler verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:22 Kaynak: AA
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