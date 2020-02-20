Kaymakam Arabacı esnafı ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Arabacı esnafı ziyaret etti - Son Dakika

Kaymakam Arabacı esnafı ziyaret etti

6 saat önce

Gümüşhacıköy Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, ilçe merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Kaymakam Arabacı esnafı ziyaret etti, System.String[]

Gümüşhacıköy Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, ilçe merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

İlçe merkezi ve köylere sık sık ziyaretler gerçekleştiren Arabacı, esnafla bir araya geldi.

Ziyaret ettiği esnafla sohbet eden Arabacı, sorun ve taleplerini dinledi.

Arabacı, her zaman halkla iç içe olduklarını dile getirerek, "Devlet halkıyla vardır. Bizler, her zaman halkımızın yanındayız. Birebir ziyarette bulunarak sorunlarını dinliyor, ilçemizle ilgili önerilerini değerlendiriyoruz. Amacımız halkımıza her şeyin en iyisini sunarak yanlarında olduğumuzu bilmelerini sağlamak. Halkımızın kapısı bizlere açık olduğu gibi bizim de halkımıza kapımız hep açıktır, açık kalacaktır." dedi.

Arabacı'ya ziyaretlerinde İlçe Emniyet Müdür Vekili Sezgin Çelik eşlik etti.

Mehmet Deniz, Gümüşhacıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:30 Kaynak: AA
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