Kaymakam Arabacı Gümüşhacıköy Devlet Hastanesini ziyaret etti - Son Dakika

Gümüşhacıköy Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, devlet hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Arabacı, beraberindeki İl Sağlık Müdürü Öner Nergiz, Başhekim Mümin Sarıkulak ile Gümüşhacıköy Devlet Hastanesini ziyaret ederek hastalarla sohbet etti.

Hastaların sıkıntılarını dinleyip geçmiş olsun dileklerini ileten Arabacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlarla bir araya gelip talep ve önerilerini dinlemeye çalıştıklarını söyledi.

Bu anlamda hastane ziyareti de gerçekleştirdiklerini ifade eden Arabacı, hasta ve hasta yakınlarından hastane ve hizmetlerinden memnuniyet ifadeleri aldıklarını, bunun için de mutlu olduklarını kaydetti.

Kaymakam Arabacı, Başhekim Sarıkulak ve hastane yönetimine de teşekkür etti.