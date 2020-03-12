Kaymakam Arabacı Gümüşhacıköy Devlet Hastanesini ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Arabacı Gümüşhacıköy Devlet Hastanesini ziyaret etti - Son Dakika

Kaymakam Arabacı Gümüşhacıköy Devlet Hastanesini ziyaret etti

14 dakika önce

Gümüşhacıköy Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, devlet hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Kaymakam Arabacı Gümüşhacıköy Devlet Hastanesini ziyaret etti, System.String[]

Gümüşhacıköy Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, devlet hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Arabacı, beraberindeki İl Sağlık Müdürü Öner Nergiz, Başhekim Mümin Sarıkulak ile Gümüşhacıköy Devlet Hastanesini ziyaret ederek hastalarla sohbet etti.

Hastaların sıkıntılarını dinleyip geçmiş olsun dileklerini ileten Arabacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlarla bir araya gelip talep ve önerilerini dinlemeye çalıştıklarını söyledi.

Bu anlamda hastane ziyareti de gerçekleştirdiklerini ifade eden Arabacı, hasta ve hasta yakınlarından hastane ve hizmetlerinden memnuniyet ifadeleri aldıklarını, bunun için de mutlu olduklarını kaydetti.

Kaymakam Arabacı, Başhekim Sarıkulak ve hastane yönetimine de teşekkür etti.

Mehmet Deniz, Gümüşhacıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

12 yıllık kehanet! 2008'de çıkarılan "Günlerin Sonu" adlı kitapta koronavirüsün anlatıldığı ortaya çıktı
Son Dakika: TBMM Genel Kurul Salonu'nda koronavirüse karşı dezenfekte işlemi yapıldı Son dakika: Beştepe'de Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüs zirvesi Ultraviyole C ışınları koronavirüsün DNA'sını bozduğunu iddia eden uzmanlar, bu tip virüsleri yüzde 99 oranında yok ettiğini savundu

Son Dakika Haberleri
16:02 DİYARBAKIR Atık petrol kuyusuna düşen yavru köpekleri çocuklar kurtardı
16:02 8 yıldır kayıp eşini öldürdüğünü itiraf etti, gömdüğü yerde kazı başlatıldı (2)
16:02 Sokak hayvanlarına 24 saat sağlık hizmeti
16:02 IKBY'de taziye merasimine katılan 10 kişi korona virüs şüphesiyle karantinada
16:02 Sultangazi'de korona virüsüne karşı alınacak önlemler konuşuldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 16:04:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaymakam Arabacı Gümüşhacıköy Devlet Hastanesini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]