Kaymakam Arabacı Uygulama Noktasını Denetledi

Gümüşhacıköy Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, polis uygulama noktasını denetledi.

Gümüşhacıköy Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, polis uygulama noktasını denetledi.



İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Sezgin Çelik ile ilçe girişinde oluşturulan kontrol uygulama noktasını ziyaret eden Arabacı, asayiş, terör ve trafik uygulamaları hakkında bilgi aldı.



Polislerle bir süre sohbet eden Arabacı, uygulamalarda vatandaşlardan gelen olumlu ve anlayışlı tepkilerin memnuniyet verici olduğunu belirtti.



İlçede emniyet ve asayiş bakımından genel manada bir sıkıntı bulunmadığına dikkati çeken Arabacı, "Uygulama noktalarında vatandaşımızın seyahat özgürlüğü kısıtlanmadan kontroller yapılıyor. Her aracın 3-4 dakikada sorgulamaları yapılarak yollarına devam etmeleri sağlanıyor. Devletin çalışmalarına yardım etme sorumluluğu olan sürücülerimiz ve halkımız da uygulamadan memnuniyetini ifade ediyor." dedi.



Çelik de yol kontrollerinin gece gündüz aralıksız sürdüğünü dile getirerek, gün içinde 120 aracın plaka sorgulaması ile 350 kişinin genel bilgi taramasının yapıldığını, yürütülen çalışmaların trafiğe ve güvenliğe engel bir durum oluşturmadığını kaydetti.

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