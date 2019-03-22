Son Dakika Haberleri: Kaymakam Arabacı Uygulama Noktasını Denetledi

Kaymakam Arabacı Uygulama Noktasını Denetledi

28 dakika önce

Gümüşhacıköy Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, polis uygulama noktasını denetledi.

Kaymakam Arabacı Uygulama Noktasını Denetledi, System.String[]
Gümüşhacıköy Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, polis uygulama noktasını denetledi.

İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Sezgin Çelik ile ilçe girişinde oluşturulan kontrol uygulama noktasını ziyaret eden Arabacı, asayiş, terör ve trafik uygulamaları hakkında bilgi aldı.

Polislerle bir süre sohbet eden Arabacı, uygulamalarda vatandaşlardan gelen olumlu ve anlayışlı tepkilerin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

İlçede emniyet ve asayiş bakımından genel manada bir sıkıntı bulunmadığına dikkati çeken Arabacı, "Uygulama noktalarında vatandaşımızın seyahat özgürlüğü kısıtlanmadan kontroller yapılıyor. Her aracın 3-4 dakikada sorgulamaları yapılarak yollarına devam etmeleri sağlanıyor. Devletin çalışmalarına yardım etme sorumluluğu olan sürücülerimiz ve halkımız da uygulamadan memnuniyetini ifade ediyor." dedi.

Çelik de yol kontrollerinin gece gündüz aralıksız sürdüğünü dile getirerek, gün içinde 120 aracın plaka sorgulaması ile 350 kişinin genel bilgi taramasının yapıldığını, yürütülen çalışmaların trafiğe ve güvenliğe engel bir durum oluşturmadığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:52 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyarbakır'da Nevruz Ateşi Yakıldı Önce Kapkaç Yaptılar, Sonra "Geçmiş Olsun" Dediler Taksim'de Vatandaşlar Kapkaççıyı Böyle Yakaladı Altın Yükselişini Sürdürüyor! İşte Güncel Fiyatlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 10:20:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Arabacı Uygulama Noktasını Denetledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]