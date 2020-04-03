Kaymakam Arcaklıoğlu: 65 yaş üstü vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları için çalışıyoruz - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Kaymakam Arcaklıoğlu: 65 yaş üstü vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları için çalışıyoruz - Son Dakika

Kaymakam Arcaklıoğlu: 65 yaş üstü vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları için çalışıyoruz

6 saat önce

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarının değerlemdirme toplantısı yapıldı.

Kaymakam Arcaklıoğlu: 65 yaş üstü vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları için çalışıyoruz, System.String[]

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarının değerlemdirme toplantısı yapıldı.

Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, yaptığı açıklamada, "Sağlık çalışanlarımız, kolluk kuvvetlerimiz ve bizler sizlerin sağlığı ve güvenliği için görevlerimizin başındayız. Bizim de sizden istirhamımız evlerinizden çıkmamanız. Allah'ın izniyle bu süreci de birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağımıza yürekten inanıyorum Sokağa çıkması kısıtlanan 65 üstü vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kolluk kuvvetlerimizden talepte bulunan her vatandaşımızın ihtiyacı yerine getiriliyor" dedi. - KÜTAHYA

Altıntaş, Kütahya, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 10:16 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sivas'ta sokağa çıkması yasak olan vatadaş, Vali'ye yakalandı
BDDK, kurumun adını kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı uyardı: İtibar etmeyin Op.Dr. Nurettin Mutluergil, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Son dakika: EPDK, doğal gaz ve elektrikte kıyasen fatura düzenlenmesinin detaylarını paylaştı
Eski SHP milletvekili Yusuf Kenan Sönmez koronavirüsten hayatını kaybetti Eski SHP milletvekili Yusuf Kenan Sönmez koronavirüsten hayatını kaybetti         
16:50
Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü         
16:50
Karantinada canı sıkılan Bella, çamaşırsız giydiği ceketi ile yürek hoplattı Karantinada canı sıkılan Bella, çamaşırsız giydiği ceketi ile yürek hoplattı         
16:40
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler         
16:37
Koronavirüs tedavisi gören sunucu Burak Akkul'un sağlık durumuyla ilgili açıklama: Şimdilik durum umut verici ama stabil Koronavirüs tedavisi gören sunucu Burak Akkul'un sağlık durumuyla ilgili açıklama: Şimdilik durum umut verici ama stabil         
16:33
Rıdvan Dilmen: UEFA'nın açıklaması gaz almak için Rıdvan Dilmen: UEFA'nın açıklaması gaz almak için         
16:28
Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor         
16:28
Son Dakika: Benzine 20 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 20 kuruş zam geldi         
16:15
Böbrek nakli yaptırdığı hastaneyi unutmadı! Selena Gomez'den yüklü korona bağışı Böbrek nakli yaptırdığı hastaneyi unutmadı! Selena Gomez'den yüklü korona bağışı         
16:10
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 605'e yükseldi Son Dakika: İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 605'e yükseldi         
16:08
Satışları yüzde 100 artan turşucu, dükkanının camına Satışları yüzde 100 artan turşucu, dükkanının camına "Koronavirüs aşısı bulunur" yazısı astı         
16:02
Melike öğretmen masayı okul tahtası yapıp internet üzerinden ders anlattı Melike öğretmen masayı okul tahtası yapıp internet üzerinden ders anlattı         
15:58
İtalya'dan korkunç görüntü! Hastanenin her yeri koronavirüsten ölenlerin cansız bedenleriyle doldu İtalya'dan korkunç görüntü! Hastanenin her yeri koronavirüsten ölenlerin cansız bedenleriyle doldu         
15:55
Son Dakika: Karantinadan kaçanlar Son Dakika: Karantinadan kaçanlar "aranan-kayıp" listesine eklenecek         
15:54
Kim Kardashian'ın ablasından yediği sert tokat sonrası yüzündeki makyaj duvara sıçradı Kim Kardashian'ın ablasından yediği sert tokat sonrası yüzündeki makyaj duvara sıçradı         
15:39
Son Dakika: Diyanet: Her hafta bir camide temsilen cuma namazı kılınacak Son Dakika: Diyanet: Her hafta bir camide temsilen cuma namazı kılınacak         
15:35
Hakan Aygün sosyal medyadaki Hakan Aygün sosyal medyadaki "Ey IBAN edenler" paylaşımı sebebiyle teknesinde gözaltına alındı         
15:15
Abdurrahim Albayrak'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 20 bin TL destek Abdurrahim Albayrak'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 20 bin TL destek         
14:58
Soylu'nun talimatını verdiği 65 yaş üstü yasağının fikir babası Mansur Yavaş'mış Soylu'nun talimatını verdiği 65 yaş üstü yasağının fikir babası Mansur Yavaş'mış         
14:53
Yüzlerce otobüs koronavirüs salgını sebebiyle Yenikapı miting alanını doldurdu Yüzlerce otobüs koronavirüs salgını sebebiyle Yenikapı miting alanını doldurdu         
14:37
Kanal D, 2. Sayfa programı yerine Aşk-ı Memnu dizisini yayınlama kararı aldı Kanal D, 2. Sayfa programı yerine Aşk-ı Memnu dizisini yayınlama kararı aldı         
14:36
Son dakika: EPDK, doğal gaz ve elektrikte kıyasen fatura düzenlenmesinin detaylarını paylaştı Son dakika: EPDK, doğal gaz ve elektrikte kıyasen fatura düzenlenmesinin detaylarını paylaştı         
14:34
Galatasaray, Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak istiyor Galatasaray, Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak istiyor         
14:30
Koronavirüse karşı alınan birbirinden ilginç önlemler, 'bu kadar da olmaz' dedirtti Koronavirüse karşı alınan birbirinden ilginç önlemler, 'bu kadar da olmaz' dedirtti         
14:28
Boateng'in eşi Melissa Satta: Türkiye, İtalya'ya göre koronavirüse karşı daha hazırlıklı Boateng'in eşi Melissa Satta: Türkiye, İtalya'ya göre koronavirüse karşı daha hazırlıklı         
14:16
Koronavirüs salgını önlemlerine aykırı yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi Koronavirüs salgını önlemlerine aykırı yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi         
14:09
Emekliler bayram ikramiyelerini tahsis numarasının son rakamına göre 7-11 Nisan tarihlerinde alacak Emekliler bayram ikramiyelerini tahsis numarasının son rakamına göre 7-11 Nisan tarihlerinde alacak         
14:07
Mucizevi ürünlerle evde uygulayabileceğiniz basit yöntemler, ellerinizi ipek gibi yapacak Mucizevi ürünlerle evde uygulayabileceğiniz basit yöntemler, ellerinizi ipek gibi yapacak         
13:56
Dün akşam canlı yayın yapan Şeyma Subaşı ve Cüneyt Özdemir, bugün Instagram'dan birbirine gönderme yaptı Dün akşam canlı yayın yapan Şeyma Subaşı ve Cüneyt Özdemir, bugün Instagram'dan birbirine gönderme yaptı         
13:53
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a İmamoğlu'ndan Erdoğan'a "kampanya" cevabı: İBB devletin ta kendisidir         
13:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2020 16:54:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaymakam Arcaklıoğlu: 65 yaş üstü vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları için çalışıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]