Kaymakam Arcaklıoğlu: Altıntaş her alanda ülke ekonomisine katkı sağlıyor

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Saraycık köyünde faaliyet gösteren kömür madeni ilçe ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.

Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Acaklıoğlu, yaptığı açıklamada, "İlçemize bağlı Saraycık Köyünde bulunan kömür maden ocağı işletmesinde çalışan maden işçilerini ziyaret ettik. İşletme yetkilileri ve işçilerle bir süre sohbet gerçekleştirdik, maden çalışmaları hakkında bilgi alarak istişarelerde bulunduk. İlçemiz mermer yatakları, tarım ve kömür gibi değerlere sahip. İstihdam yönünden Organize Sanayi devreye girdiği zaman Altıntaş ekonomisi bölgede son derece etkin bir rol oynayacaktır. Tüm işçi kardeşlerime kolaylıklar diliyorum" dedi. - KÜTAHYA