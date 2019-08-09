Son Dakika Haberleri: Kaymakam Arcaklıoğlu: Altıntaş'ta devlet yatırımları aralıksız devam ediyor
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Kaymakam Arcaklıoğlu: Altıntaş'ta devlet yatırımları aralıksız devam ediyor

1 saat önce

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde köy yolları ve köylerde ihtiyaç duyulan hizmet binası yapımlarının aralıksız devam ettiği bildirildi.

Kaymakam Arcaklıoğlu: Altıntaş'ta devlet yatırımları aralıksız devam ediyor, System.String[]
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde köy yolları ve köylerde ihtiyaç duyulan hizmet binası yapımlarının aralıksız devam ettiği bildirildi.

Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, "İlçemize bağlı Aydınlar Köyü'nde yapımı devam etmekte olan Köy Odası ve Muhtarlık Hizmet Binası'nın inşaat çalışmalarını yerinde inceledik. Ayrıca 2019 yılı KÖYDES yatırımları kapsamında bugün itibariyle yapımına başlanan Alıncık-Işıklar grup köy yolu sıcak asfalt kaplama çalışmaları hakkında İl Genel Meclisi Üyeleri Oğuz Süngü ve Zeki Öztürk ile İlçe Özel İdare Müdürü Ali Ertürk ile beraber yetkililerden bilgiler aldık. Grup yolunun bitmesiyle ilçe ekonomisinde var olacak canlılık büyük kazanımdır. Devletimiz her alanda olduğu gibi, köy yolları ve köylerimizin ihtiyaçlarında da durmaksızın yatırımlarına devam ediyor" diye konuştu. (YD-EFE) - KÜTAHYA
Altıntaş, Aydınlar, Kütahya, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:37 Kaynak: İHA
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