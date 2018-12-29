Son Dakika Haberleri: Kaymakam Arcaklıoğlu: Şehitlerin Aile ve Yakınları Devlete ve Millete Emanettir

Kaymakam Arcaklıoğlu: Şehitlerin Aile ve Yakınları Devlete ve Millete Emanettir

1 saat önce

Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu İlçe merkezi ve köylerinde bulunan şehit ve gazi yakınlarını ziyaret etmeye devam ediyor.

Kaymakam Arcaklıoğlu: Şehitlerin Aile ve Yakınları Devlete ve Millete Emanettir, System.String[]
Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu İlçe merkezi ve köylerinde bulunan şehit ve gazi yakınlarını ziyaret etmeye devam ediyor.

Ziyaretlerde, şehit ve gazi aileleri ile sohbet eden Kaymakam

Arcaklıoğlu, ailelerin istek ve taleplerini dinledi. İlçeye bağlı Yeşilyurt köyünde yaşayan 87 yaşındaki Murat Çolak'ı evinde ziyaret eden Arcaklıoğlu kendini ifade etmekte zorluk çeken Murat dede'nin durumu hakkında Köy Muhtarı Yılmaz Türegün'den bilgi aldı. Kızı tarafından bakımı yapılan Çanakkale gazisi oğlu Murat Çolak'ın halen babasının gazi maaşını alarak geçimini sağladığı bildirildi.

Devletin ve vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerin ve yakınlarının haklarının asla ödenemeyeceğini belirten Arcaklıoğlu, "Şehitlerin aile ve yakınları devlete ve millete emanettir. Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin her türlü sıkıntı ve sorunlarının giderilmesi için elimizden gelen bütün her şeyin yapılacağını belirtmek isterim. Devletimizin imkanları kendilerinin hizmetindedir" dedi.(YD-EFE) - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:49 Kaynak: İHA

Yeşilyurt, Altıntaş, Yaşam
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