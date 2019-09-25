Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı köylerde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, "Devletimiz tüm köylerimize aralıksız yatırımlarını sürdürüyor" dedi.



Altıntaş İl Genel Meclisi üyeleri Oğuz Süngü, Zeki Öztürk ve İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Taşan ile birlikte, Akçaköy, Altıntaş, Aydınlar, Çakırsaz, Genişler, Karaağaç ve Yapılcan köylerinde devam etmekte olan parke taşı döşeme hizmetlerini yerinde inceleyen Kaymakam Arcaklıoğlu, Gökçeler Köyü'nde çatı yapım işlemi devam eden düğün salonu ve ve bahçesine parke taşı döşenmesi planlanan okulu ziyaret edip devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Daha sonra ilçeye bağlı Alıncık Köyü'nde, ihtiyaç sahibi bir vatandaş için yapımı devam etmekte olan konteyner evin çalışmalarını yerinde inceleyen protokol, Alıncık-Işıklar grup köy yolunda, sıcak asfalt çalışmaları tamamlanan kısmın son durumunu yerinde inceledi. - KÜTAHYA