Son Dakika Haberleri: Kaymakam Arıcan'a, Başarılı Öğrencilerden Ziyaret

Kaymakam Arıcan'a, Başarılı Öğrencilerden Ziyaret

1 saat önce

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, Tunus'ta yapılan ve 42 ülkeden öğrencilerin katıldığı Uluslararası Bilim Teknoloji ve Mühendislik Yarışmasında dereceye giren öğrencileri makamında ağırladı.

Kaymakam Arıcan'a, Başarılı Öğrencilerden Ziyaret, System.String[]
Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, Tunus'ta yapılan ve 42 ülkeden öğrencilerin katıldığı Uluslararası Bilim Teknoloji ve Mühendislik Yarışmasında dereceye giren öğrencileri makamında ağırladı.

Tunus'taki yarışmada ikinci olan lisede okuyan Yusuf Akın ve üçüncü Helin Monis ve Yusuf Akın, proje danışmanı öğretmenleri ile Kaymakam Arıcan'ı makamında ziyaret etti.

Arıcan, "Tunus'ta düzenlenen uluslararası yarışmada ülkemizi en iyi şekilde temsil edip dereceye girerek ilçemizi onurlandıran idareci, öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:10 Kaynak: AA

Faik Arıcan, Cizre, Tunus, Güncel
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