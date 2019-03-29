Kaymakam Arıcan'a, Başarılı Öğrencilerden Ziyaret

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, Tunus'ta yapılan ve 42 ülkeden öğrencilerin katıldığı Uluslararası Bilim Teknoloji ve Mühendislik Yarışmasında dereceye giren öğrencileri makamında ağırladı.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, Tunus'ta yapılan ve 42 ülkeden öğrencilerin katıldığı Uluslararası Bilim Teknoloji ve Mühendislik Yarışmasında dereceye giren öğrencileri makamında ağırladı.



Tunus'taki yarışmada ikinci olan lisede okuyan Yusuf Akın ve üçüncü Helin Monis ve Yusuf Akın, proje danışmanı öğretmenleri ile Kaymakam Arıcan'ı makamında ziyaret etti.



Arıcan, "Tunus'ta düzenlenen uluslararası yarışmada ülkemizi en iyi şekilde temsil edip dereceye girerek ilçemizi onurlandıran idareci, öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim." dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Orman Genel Müdürlüğüne 5 Bin Personel Alınacak

Ormanda Ölü Bulunan Boğaziçili Arda'nın Babası Konuştu: Hayatı Kitap Okumaktı

İYİ Partili Yöneticinin, AK Parti Broşürü Dağıtan Gence Yaklaşımı Tepki Çekti

DSP'nin CHP Eleştirisi İstifa Getirdi: İktidarı Değil Muhalefeti Eleştiriyorlar