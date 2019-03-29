Kaymakam Arıcan'a, Başarılı Öğrencilerden Ziyaret
1 saat önce
Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, Tunus'ta yapılan ve 42 ülkeden öğrencilerin katıldığı Uluslararası Bilim Teknoloji ve Mühendislik Yarışmasında dereceye giren öğrencileri makamında ağırladı.
Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, Tunus'ta yapılan ve 42 ülkeden öğrencilerin katıldığı Uluslararası Bilim Teknoloji ve Mühendislik Yarışmasında dereceye giren öğrencileri makamında ağırladı.
Tunus'taki yarışmada ikinci olan lisede okuyan Yusuf Akın ve üçüncü Helin Monis ve Yusuf Akın, proje danışmanı öğretmenleri ile Kaymakam Arıcan'ı makamında ziyaret etti.
Arıcan, "Tunus'ta düzenlenen uluslararası yarışmada ülkemizi en iyi şekilde temsil edip dereceye girerek ilçemizi onurlandıran idareci, öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:10 Kaynak: AA
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