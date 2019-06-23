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Kaymakam Arıcan asfaltlama çalışmalarını denetledi

47 dakika önce

Cizre Kaymakamı Faik Arıcan Bozalan ve Gürsu köylerindeki asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Kaymakam Arıcan asfaltlama çalışmalarını denetledi, System.String[]
Cizre Kaymakamı Faik Arıcan Bozalan ve Gürsu köylerindeki asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.
Beraberinde Özel İdare Müdürü Ahmet Ebe ve Cizre Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanı Raşit Munis ile Bozalan ve Gürsu köylerine gelen Arıcan, yol yapım ve asfaltlama çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Arıcan köylerin ulaşım sorunun gidermek için yoğun çalışma yürütüldüğünü söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 12:17 Kaynak: AA
Köylere Hizmet Götürme Birliği, Gürsu, Cizre, Güncel
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