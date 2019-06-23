Kaymakam Arıcan asfaltlama çalışmalarını denetledi
47 dakika önce
Cizre Kaymakamı Faik Arıcan Bozalan ve Gürsu köylerindeki asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.
Cizre
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 12:17 Kaynak: AA
Kaymakamı Faik Arıcan
Bozalan ve Gürsu
köylerindeki asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.
Beraberinde Özel İdare Müdürü Ahmet Ebe ve Cizre Köylere Hizmet Götürme Birliği
Başkanı Raşit Munis ile Bozalan ve Gürsu köylerine gelen Arıcan, yol yapım ve asfaltlama çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Arıcan köylerin ulaşım sorunun gidermek için yoğun çalışma yürütüldüğünü söyledi.
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