Kaymakam Arıcan'dan terör saldırısında yaralanan bekçilere ziyaret
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ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı Faik Arıcan, 11 Temmuz gecesi gerçekleşen bombalı terör saldırısında yaralanan bekçileri evlerinde ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:38 Kaynak: İHA
ŞIRNAK (İHA) – Şırnak
'ın Cizre
İlçe Kaymakamı Faik Arıcan
, 11 Temmuz gecesi gerçekleşen bombalı terör saldırısında yaralanan bekçileri evlerinde ziyaret etti.
Cizre'de 11 Temmuz'da saat 22.00 sularında Nusaybin
Caddesi Cumhuriyet Parkı
mevkiinde devriye görevi yapan bekçilere yönelik gerçekleşen terör saldırısında PKK
'lıların daha önceden bankın altına koyduğu el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 4 bekçi yaralanarak Cizre Devlet Hastanesi
'ne kaldırılmıştı.
Cizre Kaymakamı Faik Arıcan, tedavilerinin tamamlanmasıyla birlikte hastaneden taburcu edilen ve evlerinde dinlenen mahalle bekçilerini, Emniyet Müdür Yardımcısı Alptekin Özgen ve İlçe Jandarma
Komutanı Halil Yaşar Güzel ile birlikte ziyaret edip yaşanan olaydan dolayı duyduğu üzüntüyü ifade ederek yaralı bekçilere geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - ŞIRNAK
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