Son Dakika Haberleri: Kaymakam Arıcan Kur'an Kursunu Ziyaret Etti

Kaymakam Arıcan Kur'an Kursunu Ziyaret Etti

2 saat önce

Cizre Kaymakamı Faik Arıcan, Kur'an kursunu ziyaret etti.

Kaymakam Arıcan Kur'an Kursunu Ziyaret Etti, System.String[]
Cizre Kaymakamı Faik Arıcan, Kur'an kursunu ziyaret etti.

Cizre İlçe Müftüsü Selahattin Yılmaz ile Hz. Hatice Kız Kur'an kursunu ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti.

Müftü Yılmaz, kurslara verdiği destekten dolayı Arıcan'a teşekkür etti.

Kaymakam Arıcan daha sonra geçtiği Cizre Öğretmenevi'nde belediyeye ait kadın destek merkezlerinde görev yapan usta öğreticilerle bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:56 Kaynak: AA

Hatice Çarpar, Selahattin Yılmaz, Faik Arıcan, Cizre, Güncel
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