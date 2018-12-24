Kaymakam Arıcan Kur'an Kursunu Ziyaret Etti
2 saat önce
Cizre Kaymakamı Faik Arıcan, Kur'an kursunu ziyaret etti.
Cizre
Kaymakamı Faik Arıcan
, Kur'an kursunu ziyaret etti.
Cizre İlçe Müftüsü Selahattin Yılmaz
ile Hz. Hatice
Kız Kur'an kursunu ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti.
Müftü Yılmaz, kurslara verdiği destekten dolayı Arıcan'a teşekkür etti.
Kaymakam Arıcan daha sonra geçtiği Cizre Öğretmenevi'nde belediyeye ait kadın destek merkezlerinde görev yapan usta öğreticilerle bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:56 Kaynak: AA
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