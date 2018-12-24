Kaymakam Arıcan Usta Öğreticilerle Bir Araya Geldi
16 dakika önce
Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, Öğretmenevinde organize edilen yemekli toplantıda kadın merkezlerinde görev yapan usta öğreticilerle bir araya geldi.
Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, Öğretmenevinde organize edilen yemekli toplantıda kadın merkezlerinde görev yapan usta öğreticilerle bir araya geldi.
Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, Belediye Kadın Kültür Merkezi, Aile Destek Merkezlerinde görev yapan yönetici ve usta öğreticilerle birlikte topluma duyarlı belediye faaliyetleri, Belediye Kadın Kültür Merkezi ve Aile Destek Merkezleri konusunda istişarelerde bulundu. - ŞIRNAK
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:40 Kaynak: İHA
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