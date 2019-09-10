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Kaymakam Arık görevine başladı

1 saat önce

Kadirli ilçesine atanan Kaymakam Ahmet Arık, görevine başladı.

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Kadirli ilçesine atanan Kaymakam Ahmet Arık, görevine başladı.


Arık, Hükümet Konağı bahçesinde Belediye Başkanı Ömer Tarhan, daire müdürleri, siyasi ve sivil tolum kuruluşları temsilcileri tarafından çiçekle karışlandı.


Kaymakamlık toplantı salonunda "hayırlı olsun" ziyaretlerini kabul eden Arık, ilçeye en iyi şekilde hizmet etme gayretinde olacağını söyledi.


Kadirli'nin gelişmesi ve ilerlemesi için üzerine düşen görevin daha fazlasını yapacağını belirten Arık, "Biz bu bölgenin insanıyız, bu coğrafyada yetiştik, Kadirli'de bizim memleketimiz. Kadirlimizin gelişmesi ve ilerlemesi için bize düşen ne olacaksa daha fazlasını yapacağız. Belediye başkanlığı, daire müdürlükleri ve sivil toplum kuruluşları ile koordineli çalışarak ilçemizin ve köylerimizin sorunlarını en güzel şekilde çözmeye çalışacağız. Devraldığımız Kadirlimizde hizmet bayrağını daha ilerilere taşımak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Ahmet Arık, Hükümet, Kadirli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:02 Kaynak: AA
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