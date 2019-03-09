Son Dakika Haberleri: Kaymakam Arslan'dan Tcg Kaş'a Ziyaret

Kaymakam Arslan'dan Tcg Kaş'a Ziyaret

1 saat önce

Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas'ın Güllük Mahallesi'nde demirlenen TCG Kaş'a ziyaret gerçekleştirdi.

Kaymakam Arslan'dan Tcg Kaş'a Ziyaret, System.String[]
Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas'ın Güllük Mahallesi'nde demirlenen TCG Kaş'a ziyaret gerçekleştirdi.

Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas'ın Güllük Mahallesi'nde demirlenen TCG Kaş'a ziyaret düzenledi.

Güllük Mahallesi'nde aborde olan gemiyi ziyareti esnasında Kaymakam Arslan'a; Milas Garnizon Komutanı Albay Emel Demiryakan, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Ava, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hayrettin Fidan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Milas Şubesi Başkanı Mehmet Sarban ile birlikte dernek üyesi gaziler katıldı.

TCG Kaş Komutanı Dz.Yzb. Onur Diker tarafından karşılan Kaymakam Arslan, kurum amir ve müdürleri ile birlikte gazilerin onuruna verilen yemeğe katıldı.

TCG Kaş Komutanı Dz.Yzb. Onur Diker tarafından gemi hakkında sunum yapıldıktan sonra ziyaret sona erdi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 01:04 Kaynak: İHA

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