Kaymakam Arslan'ın projesi finale kaldı - Son Dakika
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Kaymakam Arslan'ın projesi finale kaldı

6 saat önce

Japan International Cooperation Ager (JICA) ve İçişleri Bakanlığı iş birliğinde yürütülen proje kapsamında eğitime katılan Milas Kaymakamı Eren Arslan'ın, 5. Eylem Planı Yarışması'na sunduğu Balık Festivali Projesi finalist projeler arasında gösterildi.

Kaymakam Arslan'ın projesi finale kaldı, System.String[]

Japan International Cooperation Ager (JICA) ve İçişleri Bakanlığı iş birliğinde yürütülen proje kapsamında eğitime katılan Milas Kaymakamı Eren Arslan'ın, 5. Eylem Planı Yarışması'na sunduğu Balık Festivali Projesi finalist projeler arasında gösterildi.

Yerel Kalkınma Mülki İdare Amirlerinin Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi'ne katılan Kaymakam Arslan, 18 0cak - 14 Şubat 2018'de arasında JICA tarafından Japonya'da düzenlenen eğitim programına iştirak etti.

Arslan, Balık Festivali Projesi ile JICA'nın düzenlediği 5. Eylem Planı Yarışması'na başvuruda bulundu.

Yarışma jürisinin değerlendirmesinin ardından, proje Balık Festivali Projesi'nin finalist projeler arasında yer aldı.

Ankara'da 22 Şubat'ta JICA ofisinde final sunumu yapacağını belirten Arslan, çalışmasının Milas'ta 3 yıldır çeşitli temalarda düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği ve Balık Festivali'nin proje formatı olduğunu kaydetti.

İçişleri Bakanlığı, Eren Arslan, Milas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:30 Kaynak: AA
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