Kaymakam Arslan, Kalem mahalle halkı ile bir araya geldi

Milas Kaymakamı Eren Arslan, başkanlığında ve daire amirlerinin, kurum kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla Kalem Mahallesi'nde toplantı düzenlendi.



Kaymakam Arslan, Kalem mahalle halkının aktardığı sorunların çözümü için gerekli birimlere talimat verdi. Her hafta bir mahalleye giderek vatandaşların sorunlarını dinleyen ve çözüm için girişimlerde bulunan Milas Kaymakamı Eren Arslan, beraberindeki daire amirleri ve STK temsilcileriyle birlikte Kalem Mahallesi'nde toplantı düzenledi.



Mahallede düzenlenen toplantıya; Kaymakam Arslan'ın yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hayrettin Fidan, İlçe Müftü V. Salih Rıfat Şen, Sosyal Hizmetler Merkezi Müdür Vekili Melike Asar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Cihan Kuran, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Türker Yurtsever, İlçe Sağlık Müdürü M. Ergün Kırova, MUSKİ Şefi Çetin Korkut, 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Tarık Çubukçuoğlu, Kalem Mahalle Muhtarı Mehmet Karataş ve yöre halkı katıldı.



Mahalle muhtarı Mustafa Karataş mahallenin genel durumu hakkında Kaymakam Arslan'ı bilgilendirmesiyle başlayan toplantı, Kalem mahalle halkının sorunlarının dinlenmesiyle devam etti.



Mahalle halkı taleplerini Kaymakam Arslan'a iletti.



Gelen talepleri not eden Kaymakam Arslan, taleplerin ilgili kurumlara ileteceğini belirtti. Ziyaret Kaymakam Arslan'ın hasta, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşları ziyaret ederek son buldu. - MUĞLA