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Son Dakika Güncel Kaymakam Arslan Muhtarlar Günü'nde muhtarlarla buluştu

Kaymakam Arslan Muhtarlar Günü'nde muhtarlarla buluştu

35 dakika önce

Bursa'nın Büyükorhan İlçesi Kaymakamı Yavuz Arslan, '19 Ekim Muhtarlar Günü' nedeniyle ilçedeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Kaymakam Arslan Muhtarlar Günü'nde muhtarlarla buluştu, System.String[]

Bursa'nın Büyükorhan İlçesi Kaymakamı Yavuz Arslan, '19 Ekim Muhtarlar Günü' nedeniyle ilçedeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.


Kahvaltıya Büyükorhan Kaymakamı Yavuz Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Recep Kaydı, Kamu Kurumu Amirleri ve mahalle muhtarları katıldı.


Muhtarların devletin yürütme organı olduğunu ifade eden Kaymakam Yavuz Arslan, "Büyükorhan ilçemizin çok değerli muhtarları Muhtarlar Günü münasebetiyle sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Muhtarlar olarak siz vatandaşlarımız ile kamu kurum kuruluşları arasında köprü görevi görüyorsunuz. Bu yönünüzle yaptığınız çalışmalardan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Tüm kamu kurumları Muhtarların ifa ettiği kamu hizmetini kamu görevini önemsiyor, önemsiyoruz. Çünkü kamu kurumlarımız bir hizmeti yürütürken bir sıkıntı ile karşılaştığında ilk aradığı kişiler sizlersiniz. Çalışmaları hızlandırma adına bizler her zaman sizlerin desteğini aldık. Bundan sonra da almaya devam edeceğiz. Mahallelerimizin sorunlarını ve önceliklerini en iyi bilen sizlersiniz. Bizler bu öncelikleri sizlerle görüşerek öne çıkarmak zorundayız. Biz bunun bilincindeyiz. Sizinle koordine içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.


Muhtarlar günü programı kahvaltının ardından Atatürk Anıtına çelenk sunulması ile sona erdi. - BURSA

Yavuz Arslan, Büyükorhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:31 Kaynak: İHA
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