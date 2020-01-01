Kaymakam Arslan, Pınarcık'ta incelemelerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Arslan, Pınarcık'ta incelemelerde bulundu - Son Dakika

Kaymakam Arslan, Pınarcık'ta incelemelerde bulundu

6 saat önce

Milas Kaymakamı Eren Arslan'ın haftalık mahalle gezileri programı kapsamında bu haftaki durağı Pınarcık Mahallesi oldu.

Kaymakam Arslan, Pınarcık'ta incelemelerde bulundu, System.String[]

Milas Kaymakamı Eren Arslan'ın haftalık mahalle gezileri programı kapsamında bu haftaki durağı Pınarcık Mahallesi oldu. Arslan sorunları dinleyerek daire ve kurum amirlerinden bilgi alıp ivedilikle çözümünü istedi.


Milas Kaymakamı Eren Arslan tarafından her Cuma rutin hale gelen mahalle gezileri kapsamındaki bu hafta ziyaret edilen mahalle Pınarcık Mahallesi oldu. Daire amirleri ve kurum kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla Pınarcık Mahallesi'nde düzenlenen toplantıda Kaymakam Arslan, Pınarcık Mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyerek çözümü için gerekli birimlere talimat verdi.


Mahalle Muhtarı Kemal Şimşek tarafından mahallenin genel durumu hakkında bilgi verilmesiyle başlayan toplantı mahalle sakinlerinin sorunlarını aktarması ile devam etti. Sorunları bir bir dinleyen Kaymakam Arslan, çözümü için ilgililerine talimat verirken konular hakkında da bilgi aldı. - MUĞLA

Eren Arslan, Milas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:19 Kaynak: İHA
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