Kaymakam Arslan trafik denetimi yaptı - Son Dakika

Milas Kaymakamı Eren Arslan, Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunlaşan araç trafiğini görevli ekiplerle denetledi. Milas Bölge Trafik İstasyonluğunda yapmış olduğu denetime İlçe Emniyet Müdürü Erman Akkaya ve İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hayrettin Fidan da eşlik etti.

Bayram dolayısıyla yoğunlaşan karayollarında ekipler tarafından denetimler artırıldı. Denetleme çalışmalarına katılan Milas Kaymakamı Eren Arslan, araç içinde bulunan vatandaşlar çikolata ikramında bulunarak, bayramlarını kutladı. Arslan, yolculuk esnasında ve kovid-19 virüs kapsamında alınması gereken ve dikkat edilmesi gereken hususları dile getirerek vatandaşlara hayırlı yolculuklar diledi.

Kaymakam Arslan, Kurban Bayramı tatili süresince trafik güvenliği konusundaki farkındalığı arttırmaya ve meydana gelebilecek trafik kazalarını önlemeye yönelik sürücülerle maske ve fiziki mesafe kurallarına riayet edilerek yüz yüze temas kurmak suretiyle İçişleri Bakanlığı'nca başlatılan "Bu Yolda Hep Birlikteyiz" kampanyası ile "Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" ve "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" kampanyanın devamına yönelik destek verileceğini ifade etti. - MUĞLA