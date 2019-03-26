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Kaymakam Arslan Yurt, 3 Ülkenin Proje Ortaklarını Ağırladı

1 saat önce

Tekirdağ Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, 'Başarının Anahtarı 21. Yüzyıl Becerileri" Erasmus+ KA229 Okullararası Değişim Ortaklıkları projesi kapsamında Hırvatistan, İtalya ve Portekiz'den gelen proje ortaklarını ağırladı.

Kaymakam Arslan Yurt, 3 Ülkenin Proje Ortaklarını Ağırladı, System.String[]
Tekirdağ Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, 'Başarının Anahtarı 21. Yüzyıl Becerileri" Erasmus+ KA229 Okullararası Değişim Ortaklıkları projesi kapsamında Hırvatistan, İtalya ve Portekiz'den gelen proje ortaklarını ağırladı.

Tekirdağ Namık Kemal Lisesi koordinatörlüğünde 2020 yılına kadar devam edecek olan "Başarının Anahtarı 21. Yüzyıl Becerileri" Erasmus+ KA229 Okullararası Değişim Ortaklıkları projesi kapsamında Hırvatistan, İtalya ve Portekiz'den proje ortaklarını ağırlayan Koordinatör Namık Kemal Lisesi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla, Namık Kemal Lisesi Müdürü Alaettin Mollamehmetoğlu misafir öğrenci ve öğretmenler ile birlikte Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt'u makamında ziyaret etti.

Öğrencilere hediye verdi

Proje hakkında kısaca bilgi alan Kaymakam Yurt takım çalışması, işbirliği, iletişim ve girişimcilik becerilerinin geliştirilmesine yönelik güzel bir çalışma olduğunu ifade etti. Kaymakam Yurt ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öğrencilere başarılarının devamı dileğinde bulunup ayrı ayrı tebrik etti ve öğrencilere hediyeler verdi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:15 Kaynak: İHA

Süleymanpaşa, Portekiz, Tekirdağ, Arslan Yurt, Güncel
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