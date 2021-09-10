Kaymakam Arslantürk, vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

Adıyaman'ın Çelikhan Kaymakamı Abdullah Arslantürk, ilçedeki vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçedeki esnafları tek tek ziyaret eden ve vatandaşlarla da sohbet eden Kaymakam Abdullah Arslantürk, hizmet ve çalışma noktasında ellerinden geleni yaptıklarını ve yapacaklarını dile getirdi. Vatandaşların ve esnafların sorun ve sıkıntılarını dinleyen Kaymakam Arslantürk, vatandaşların taleplerinin olup olmadığını da sordu. Kaymakam Arslantürk, esnaflara bol kazançlar diledi. - ADIYAMAN