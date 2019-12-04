Kaymakam Asım Solak'tan ADEM'e ziyaret

Başkale Kaymakamı Asım Solak, Aile Destek Merkezi'ni (ADEM) ziyaret ederek incelemede bulundu.

Hafiziye Mahallesindeki merkeze gelen Solak, kursiyerlerle görüşerek taleplerini dinledi.

Gitar, keman ve bağlama kurslarına katılan çocuklarla da yakından ilgilenen Solak, çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Solak'a, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Gökhan Karaman, Halk Eğitim Merkezi Müdiresi Raziye Düveroğlu, Aile Destek Merkezi Proje Koordinatörü Halil Karaaslan ve kurum amirleri eşlik etti.