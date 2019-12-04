Son Dakika Haberleri: Kaymakam Asım Solak'tan ADEM'e ziyaret
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Kaymakam Asım Solak'tan ADEM'e ziyaret

6 saat önce

Başkale Kaymakamı Asım Solak, Aile Destek Merkezi'ni (ADEM) ziyaret ederek incelemede bulundu.

Kaymakam Asım Solak'tan ADEM'e ziyaret, System.String[]

Başkale Kaymakamı Asım Solak, Aile Destek Merkezi'ni (ADEM) ziyaret ederek incelemede bulundu.

Hafiziye Mahallesindeki merkeze gelen Solak, kursiyerlerle görüşerek taleplerini dinledi.

Gitar, keman ve bağlama kurslarına katılan çocuklarla da yakından ilgilenen Solak, çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Solak'a, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Gökhan Karaman, Halk Eğitim Merkezi Müdiresi Raziye Düveroğlu, Aile Destek Merkezi Proje Koordinatörü Halil Karaaslan ve kurum amirleri eşlik etti.

Asım Solak, Başkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:44 Kaynak: AA
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