Son Dakika Haberleri: Kaymakam Asım Solak'tan kırsal mahalle ziyaretleri
Son Dakika Güncel Haber

Kaymakam Asım Solak'tan kırsal mahalle ziyaretleri

1 saat önce

Van'ın Başkale Kaymakamı Asım Solak, Çaldıran Mahallesine bağlı Brifkan ve Rezük mezralarını ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinledi.

Kaymakam Asım Solak'tan kırsal mahalle ziyaretleri, System.String[]

Van'ın Başkale Kaymakamı Asım Solak, Çaldıran Mahallesine bağlı Brifkan ve Rezük mezralarını ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinledi.


Başkale Kaymakamı Asım Solak, kırsal mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Volkan Kocatürk, İlçe Emniyet Müdürü Adil Metin, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Sami Karakelle, Yüksekova Ak Parti Çiftlik Belediyesi Başkanı Rüştü Zeydan ile birlikte ilçeye bağlı Çaldıran Mahallesine bağlı Brifkan ve Rezük mezralarını ziyaret ederek köyde incelemelerde bulundu. Muhtarlar, vatandaşlar ve gençlerle bir araya gelen Kaymakam Solak, taziye evi, okul ve cami ziyaretlerinin ardından vatandaşlardan ve gençlerden sorunları dinleyerek yürütülen çalışmalarla ilgili köy muhtarından bilgi aldı. Vatandaşlara yapılan hizmetlerle ilgili bilgi veren Kaymakam Solak, mahallelerin ihtiyaçlarını tespit edip en kısa sürede bunları yerine getireceklerini söyledi. Yapılacak her hizmet ve atılacak her adımda vatandaşın fikrini önemsediklerini dile getiren Kaymakam Asım Solak, "Sürdürdüğümüz mahalle ziyaretlerimizde, vatandaşlarımızın olması muhtemel taleplerini dinleyip, birlikte değerlendirip, çözüm önerilerimizi paylaşıyoruz. Yapılacak hizmet ve atılacak adımlarda vatandaşımızın fikrinin gerekli ve önemli olduğunu biliyoruz" dedi.


Gerçekleştirdikleri ziyaretlerde vatandaşın samimi gülen yüzünü görmenin görev aşklarını arttırdığını aktaran Kaymakam Solak, mahalle ziyaretlerine devam edeceklerini kaydetti. Kendisini karşılayan çocuklarla da yakından ilgilenen Kaymakam Solak, çocuklara beraberinde götürdüğü oyuncakları hediye etti. - VAN

Asım Solak, Çaldıran, Başkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Görüntü Türkiye'den! Tuttuğu balığı kepçe ile sudan çıkarttı
İneğe tecavüz ederken yakalandı, savunması pes dedirtti Kırklareli'de son 3 günde 250 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu 500 kilo altın olduğu söylenen yerden dev kaya parçası çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 11:19:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Asım Solak'tan kırsal mahalle ziyaretleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]