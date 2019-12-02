Kaymakam Asım Solak'tan okul ziyareti
6 saat önce
Başkale Kaymakamı Asım Solak, Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:54 Kaynak: AA
Başkale Kaymakamı Asım Solak, Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyaret etti.
Beraberindeki Milli Eğitim Müdürü Kemal Özkara ile sınıfları gezen Solak, öğrencilerle sohbet etti, hedeflerini sordu.
Solak, üniversite sınavlarına hazırlanan 21 öğrenciye kitap seti hediye etti.
Eğitime büyük önem verdiklerini belirten Solak, "Bizim ve ülkemizin geleceğini temsil edebilecek insanların yetiştirilmesini sağlamak için eğitime büyük katkı sunacağız." dedi.
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi Öğretmen eşine "Elveda Ayşem" mesajı gönderip 10. kattan atladı Bakan Selçuk: Hangi branşta ne kadar öğretmene ihtiyaç olduğuna yönelik çalışmaları tamamladık Kadın öğretmenden beş erkek öğrencisine cinsel istismar