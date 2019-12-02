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Kaymakam Asım Solak'tan okul ziyareti

6 saat önce

Başkale Kaymakamı Asım Solak, Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Kaymakam Asım Solak'tan okul ziyareti, System.String[]

Başkale Kaymakamı Asım Solak, Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Beraberindeki Milli Eğitim Müdürü Kemal Özkara ile sınıfları gezen Solak, öğrencilerle sohbet etti, hedeflerini sordu.

Solak, üniversite sınavlarına hazırlanan 21 öğrenciye kitap seti hediye etti.

Eğitime büyük önem verdiklerini belirten Solak, "Bizim ve ülkemizin geleceğini temsil edebilecek insanların yetiştirilmesini sağlamak için eğitime büyük katkı sunacağız." dedi.

Borsa İstanbul, Asım Solak, Başkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:54 Kaynak: AA
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