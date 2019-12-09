Kaymakam Aslan'dan

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, 10 Aralık İnsan Hakları Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.



Kaymakam Aslan, yayımladığı mesajda, "İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1948 yılında kabul edildiği 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nün bu yıl 71. yılını kutlamaktayız. Yola çıkan ulusların ve onların liderlerinin tek ortak amaçları, aradan geçen 71 yıla rağmen II. Dünya Savaşı sırasında yaşanan acıların bir daha yaşanmamasını sağlamaktır. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini ilk imzalayan ülkeler arasında yer alan ülkemiz; bugün her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırmak, sosyal adaleti sağlamak ve toplumsal refahı tesis etmek için güçlü bir irade göstermeye devam etmektedir. Anayasamızda da 'hukukun üstünlüğü' ilkesiyle korunan 'insan haklarına saygı' ülkemizin demokratik gelişiminin temelini sağlayarak cumhuriyet ve demokrasi kültürünü besleyen ve geliştiren bir işleve sahip olmuştur. Bu doğrultuda ırk, renk, din,dil, cinsiyet, siyasi görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet ve diğer statü gibi sebeplerle ayrım gözetilmeksizin herkesin insanlık onurunun eşit şekilde korunduğu bir yaşam temennisiyle tüm vatandaşlarımızın Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutluyor, barış ve huzur dolu yarınlar diliyorum" dedi. - VAN