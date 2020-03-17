Kaymakam Aslan'dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Aslan'dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı - Son Dakika

Kaymakam Aslan'dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

6 saat önce

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Aslan'dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı, System.String[]

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Vekili Aslan, yayımladığı mesajda; "18 Mart Çanakkale Zaferi, milletimizin iradesinin, inancının, azminin, bağımsızlık mücadelesinin, kahramanlık ve fedakarlığının göstergesi olmakla birlikte, asla esaret altına alınamayacağının ilanı ve tarihe yazılmış eşsiz bir kahramanlık örneğidir.


Üzerinde yaşadığımız topraklar; vatan ve bayrak sevgisiyle hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen, korkusuzca şehitlik ve gazilik mertebelerine erişen büyük kahramanlarımızın bizlere en kıymetli armağanı ve emanetidir. Bu vatana sahip çıkmak ve daha da kalkındırarak ileriye götürmek boynumuzun borcudur. Vatanı için gövdesini siper etmekten asla çekinmeyen aziz şehitlerimizin, imkansızı başaran Seyit Ali Onbaşıların sayesinde bizler, bir asırdır bu topraklar üzerinde güvenle yaşamaktayız. Bu sebepledir ki tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlıkla canlarını feda eden 'Çanakkale Şehitleri' asla unutulmayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünü yürekten kutluyor, başta Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun" dedi. - VAN

Çanakkale Zaferi, İpekyolu, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:54 Kaynak: İHA
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