Kaymakam Aslan'dan '23 Nisan' mesajı - Son Dakika

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.



Kaymakam Aslan, yayımladığı mesajda, "Bugün, millet iradesinin tecelli ettiği, demokrasimizin çatısı olan yüce Meclisimizin kuruluşunun 100. yıldönümünü kutluyoruz. Ayrıca, tüm dünya çocuklarının katılımıyla kutlanılan ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması açısından da büyük bir öneme sahiptir. Gözlerindeki pırıltıda ülkemizin aydınlık geleceğini gördüğümüz çocuklarımız, küçücük bedenlerinde atan kocaman yürekleriyle bizleri geleceğe taşıyorlar. Çocuklarımızın sağlıklı, eğitimli, mutlu ve özgür bireyler olarak hayata devam etmeleri en önemli gayemizdir. İpekyolu Belediyesi olarak tüm hizmet ve faaliyetlerimizde çocuklarımızı ön planda tutuyor, başta açtığımız çok sayıda spor, sanat, meslek kurslarımız olmak üzere tüm imkanlarımızla onları mutlu bir geleceğe hazırlamak için çaba sarf ediyoruz. Bu vesile ile başta ilçemiz ve ilimiz olmak üzere tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, TBMM'nin açılışının 100. yıldönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı, şükran ve rahmetle yad ediyorum" dedi. - VAN