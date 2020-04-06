Kaymakam Aslan'dan Berat Kandili mesajı - Son Dakika

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Başkan Vekili Aslan, yayımladığı mesajda, "Ramazan aynın habercisi olan Berat Kandili'ni idrak etmenin manevi iklimini yaşıyoruz. Af, kurtuluş ve arınma gecesi olan Berat Kandilimiz, bizlere manevi bir nefes alma, kendimizi sorgulama ve gönül dünyamızı sorgulama fırsatı sunuyor. Bu vesile ile bu mübarek gecede nefsimizle yüzleşip, hata ve günahlarımız için Yüce Allah'tan af dilemeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimizin Berat Kandili'ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve esenlik getirmesini temenni ediyorum" dedi. - VAN