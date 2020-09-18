Kaymakam Aslan'dan Esenler Mahallesi'ne ziyaret - Son Dakika

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Esenler Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.

İlçenin farklı noktalarına ziyaretler gerçekleştiren İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, mahalle sakinleriyle buluşmaya devam ediyor. Esenler taziye evi bahçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Vekili Aslan, İpekyolu Belediyesi tarafından yapılan hizmetleri anlatarak, vatandaşlardan gelen istek ve önerileri dinledi. Gerçekleşen toplantıda ayrıca belediye başkan yardımcıları ile bazı birim müdürleri de hazır bulundu.

Mahalle sakinleri, mahallelerine futbol ve voleybol sahası, sağlık ocağı, park yapılmasını istedi. Vatandaşlar, ayrıca bölgede yeni yolların açılıp, mevcut yolların genişletilmesi gibi bir takım talep ve istekte de bulundu.

"Gereken neyse vatandaşlarımızın yararı için yaparız"

Muhtar Cahit Teke ve mahalle sakinleri tarafından karşılanan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan ise ilçeye bağlı birçok mahallede muhtarlarla ve vatandaşlarla buluşmaya devam ettiklerini belirterek, "Hemşehrilerimizin fikirlerini almak ve görüş alışverişinde bulunmak için yaptığımız bu ziyaretler son derece önemlidir. Ne kadar yoğun olursak olalım bu ziyaretlerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Mahalle sakinlerinin bizden talepleri oluyor. Özellikle yeni yol açma, yolları genişletme, kaldırım çalışması gibi. Bunun için öncelikle mahalleli kendi arasında anlaşmalı. Müşterek tapu var, bazı kamusal problemler var. Yolların terkin durumu ve imar planı bazen elimizi kolumuzu bağlıyor. Burada temel olan şey mahalle halkının önce kendi arasında anlaşması, uzlaşması daha sonra gereken neyse vatandaşlarımızın yararı için yaparız. Vatandaşlarımız su problemi yaşayan sokakların olduğunu söylediler. Konuyla ilgili hemen VASKİ ile irtibata geçeceğiz. Yine mahalle halkının sağlık ocağı ve park talebi var. Bu talepleri de ilgili yerlere ileteceğiz, bizle ilgili olan kısmını da birim müdürlerimizle beraber değerlendireceğiz. İnsanın olduğu yerde ihtiyaçlar bitmez. Sürekli zamana göre yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor, şehirler değişiyor ve insanların istekleri değişiyor. Bizlerde belediye olarak elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince vatandaşların desteği ile daha fazla hizmet etmenin gayreti içinde olacağız" dedi.

Mahalle halkı da gerçekleştirilen ziyaretten dolayı memnuniyet duyarak, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aslan'a teşekkür etti. - VAN