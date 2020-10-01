Kaymakam Aslan'dan İran Çarşısı esnafına ziyaret - Son Dakika

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, İran Çarşısı esnafını ziyaret etti.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, kentteki esnaf ziyaretini sürdürüyor. İlçedeki vatandaşlarla birçok kez mahalle toplantılarında bir araya gelen Kaymakam Aslan, vaktinin büyük bir bölümünü de esnaf ziyaretine ayırıyor. Aslan, ziyaretler kapsamında Şerefiye Mahallesi'nde bulunan İran Çarşısı esnafını ziyaret etti.

"Çarşımız elden geçirilsin"

Çarşı esnafı dünya genelinde yaşanan pandemiden kendilerinin de olumsuz etkilendiklerini belirterek, "Daha önce İpekyolu Belediyesi tarafından oluşturulan bu sokak, vatandaşlar tarafından çok beğenildi, ilgi gördü. Bu durumdan memnunuz. Ama istiyoruz ki bu çarşımız elden geçirilsin. Bazı yapılar deforme oldu, bunların onarılmasını istiyoruz. Yine çarşımızda lavabo, tuvalet anlamında sıkıntılar var, bunların giderilmesini istiyoruz. Esnaf olarak Kapıköy Sınır Kapısının acilen açılmasını talep ediyoruz" dediler.

"İnşallah bu zorlu süreci atlatacağız"

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan da, yaşanan sıkıntılara ilişkin, "Toplum olarak, esnaf olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz, sabredin inşallah bunu da atlatacağız. Gelecek yıl umarım işlerimizin, kazançlarımızın bol olacağı bir yıl olacak. Taleplerinizi, problemlerinizi, sorunlarınızı dinlemek istedik o yüzden buradayız. İran Çarşısı ile ilgili Plan Proje Müdürlüğümüz bir çalışma yapsın, teknik birimdeki arkadaşlarımız da burayı incelesin. Ne yapabiliriz bunu ortaya koyalım" şeklinde konuştu.

Çarşı esnafı, yapılan ziyaretten memnun olduğunu ifade ederek İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'a teşekkür etti. - VAN