Kaymakam Aslan'dan 'Polis Haftası' mesajı - Son Dakika

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Türk Polis Teşkilatının yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.



Aslan, yayımladığı mesajda; "Polis Teşkilatımız, halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri yerine getirmektedir. Ülkemizdeki huzur ve güven ortamının sağlanmasında büyük rol üstlenmektedir. Her dönem olduğu gibi içerisinde bulunduğumuz şu sıkıntılı günlerde polislerimizin omuzlarına daha çok yük binerek gece gündüz çalışmalarını sürdürüyorlar. Rutin görevlerinin yanında evde kalan, dışarı çıkamayan vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını karşılamada, genelge kapsamında dışarı çıkmaları yasaklananlar ve dışarı çıkmak zorunda olan vatandaşlarımızın sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunarak virüsün yayılımını engellemektedir. Sahip oldukları vatan sevgisiyle gece gündüz demeden faaliyetlerini yürüten polislerimizin bizim açımızdan kıymet ve önemi çok fazladır. Büyük özveriyle vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için çalışan polislerimizin 10 Nisan Polis Günü'nü kutluyor, bu ulvi görevi yerine getirirken can veren aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, fedakar gazilerimize uzun ömürler diliyorum" dedi. - VAN