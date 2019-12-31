Kaymakam Aslan'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Aslan'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika

Kaymakam Aslan'dan yeni yıl mesajı

6 saat önce

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Aslan'dan yeni yıl mesajı, System.String[]

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Mesajında acısıyla, tatlısıyla, sevinç ve hüzünleriyle bir yılı daha geride bırakırken, umutların ve mutlulukların bir arada olacağı yeni yıla kavuşmanın mutluluğu içinde olduklarını ifade eden Aslan, "Yeni yıla başlarken, İpekyolu halkımızın geleceğe güvenle ve emin adımlarla yürümesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki halkımızla birlikte ilçemizin sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini ön plana çıkararak daha modern, gelişmiş bir ilçe merkezi inşa edeceğiz. Amacımız; kentin tüm dinamikleri ile birlikte doğru yatırım ve hizmet atakları yaparak ilçemize marka değeri katmaktır" dedi.


2020 yılında hayata geçireceğimiz yeni projelerle daha güzel ve yaşanılabilir bir İpekyolu inşa etmenin gayreti içerisinde olacaklarını dile getiren Aslan mesajının devamında ise "Bu duygu ve düşüncelerle güvenli, huzurlu, birlik ve beraberlik duygularının üst düzeyde yaşandığı müreffeh bir yıl olması temennisiyle; 2020 yılının ülkemize, milletimize ve İpekyolu halkımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, sizlere saygı ve sevgilerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi. - VAN

İpekyolu, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:49 Kaynak: İHA
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